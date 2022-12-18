«الصحة» تدشّن خطا جديدا للطوارئ والحالات الحرجة قريبا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزارة ستدشن قريبا الخط الساخن 16474 للحالات الحرجة والطوارئ، ليكون حلقة وصل بين مرضى الحالات الحرجة والطوارئ، ومساعدة الحالات لتوفير خدمات الطوارئ وإرسال سيارة إسعاف مجهزة للمواطن في مكان وجوده.

القيادة السياسية مهتمة بملف الرعايات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ القيادة السياسية تعطي ملف الرعاية والحالات الحرجة اهتماما كبيرا، حرصا منها على تيسير حصول المرضى على خدمة تليق بهم، ورفع المعاناة عنهم، لافتا إلى أنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالحالات الحرجة والعاجلة، بهدف دعم ورفع كفاءة المنظومة الصحية، خاصة المشروع القومي للرعايات والحضانات وكذلك الطوارئ.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إنّ الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في نشر التوعية الصحية بأعراض الذبحة الصدرية والقلب بين المواطنين، وكيفية إجراء الإسعافات الأولية، لافتا إلى أنّه سيتم تدريب الفرق الطبية على التوصيات العالمية للتعامل مع مرضى الجلطات القلبية ودعم كامل لأطباء القلب.

استحداث أجهزة جديدة لمرضى الكلي

وكشف المتحدث الرسمي لوزرة الصحة والسكان، عن استحداث أجهزة جديدة لمرضى الكلى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بصحة المواطن، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل معها من خلال الخطوط الساخنة، لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشأن الأمراض المعدية وغيرها، أو من خلال منصاتها المختلفة على السوشيال ميديا.