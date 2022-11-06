«شباب كفر الشيخ» ينظمون دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب قبريط التابع، لإدارة شباب فوه، بمشاركة 30 عضواً من أعضاء الجوالة من مراكز الشباب التابعة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مفهوم الإسعافات الأولية

ومن جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب، وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، والنبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها، وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر.

تنفيذ الخطوات الأولية لمساعدة الفرد إذا تعرض لحادث

وتناولت الدورة التي قدمتها الدكتورة جهاد رمضان، كيفية تنفيذ الخطوات الأولية لمساعدة الفرد إذا تعرض لحادث، أو إصابة طارئة، حتى النقل إلى المستشفى، والطبيب المختص لفحصه، ومعرفة حالته، وكذلك أنواع النزيف، وكيفية التعامل معه، من خلال تدريب قدمه أحمد عطية، القائد الكشفي، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، وصبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، ومتابعة عبد الفتاح الوكيل، منسق الجوالة بالمديرية.