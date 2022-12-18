«التضامن» تكشف مهام صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أحد مصادر التمويل الوطنية لدعم مشروعات الجمعيات، حيث يتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات والاتحادات، للنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها.

توسيع دائرة المستفيدين من مؤسسات العمل الأهلي

وأوضحت وزارة التضامن، وفق تقرير صادر عنها، أنّها بدأت وضع الإطار التنظيمي للصندوق لتأدية دوره المهم في منظومة تمويل العمل الأهلي، بشكل يؤدي إلى توسيع دائرة المستفيدين من مؤسسات العمل الأهلي، وبناء قدراتهم وتنمية مواردها لتنمية المجتمع، مشيرة إلى أنّ مجلس إدارة الصندوق يضمّ 12 عضوا برئاسة وزيرة التضامن، و7 أعضاء من أغلبية ممثلي المجتمع المدني.

وتابعت وزارة التضامن، أنّ رؤية الصندوق تهدف إلى مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة الفعالة مع الدولة لتحقيق الأولويات الوطنية للتنمية، والاستجابة للتحديات الإنسانية والإغاثية الطارئة.

10 آلاف جمعية تلقت أكثر من 20 ألف منحة

وأضافت وزارة التضامن، أنّ هناك 10 آلاف جمعية ومؤسسة أهلية تلقت الدعم منذ عام 2019 بما يجاوز 20 ألف منحة، موضحة أنّ الصندوق يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، وله أهلية في التملك والتعاقد والاستثمار وقبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات من داخل وخارج مصر، في حدود الأغراض التي قام من أجلها.