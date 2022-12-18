مصرع سائق في انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي بأسيوط «صور»

لقي سائق مصرعه في حادث انقلاب سيارة نصف نقل كان يقودها بمدخل الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

انقلاب سيارة نصف نقل

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمدخل الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز.

وعلي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل حمراء اللون تحمل أرقام معدنية «ص م هـ- 5925» محملة بالغلال، ونتج عنها وفاة قائدها محمد جمال إبراهيم، 27 عاما، مقيم في كوم إمبو بمحافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أنه أثناء مرور السيارة بوصلة مدخل الطريق الصحراوي الغربي اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانقلابها، وحُرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.