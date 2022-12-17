محافظ أسيوط يلتقي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

التقى اللوء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا بيسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا للأقباط الأرثوذوكس، وذلك لمناقشة سبل تفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات القومية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، ووفد إيبارشية أبنوب.

تحقيق مسيرة التنمية

وأكد محافظ أسيوط على اعتزازه بالروابط القوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري الذي يعتبر نموذجا فريدا في الصلات القوية التي تربط بين مواطنيها، داعياً الجميع للعمل والإنتاج لتحقيق مسيرة التنمية، مؤكداً أن مصر بلد الأنبياء والرسالات وتتميز بالنسيج الواحد وتكريس مبدأ المواطنة وقبول الآخر لترسيخ الأخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري.

ولفت إلى أن مصر ستظل دائما مثالا للتعايش بالمحبة والسلام والأخوة بين كل من يسكن أرضها إلى يوم الدين، داعيا الله أن يحفظ مصر وقياداتها وجيشها وشرطتها، وأن ينعم عليها بالخير الوفير دائما لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ورفعة شأن الوطن العظيم، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار «سعد» إلى أن أعمال التطوير مستمرة بمشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة نظراً للأهمية الدينية والتاريخية لمحطات الرحلة المقدسة سواء الدير المحرق بالقوصية ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط داخل نطاق المحافظة، تمهيدا لافتتاحه، موضحًا أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على أرث إنساني ملكيته للإنسانية، كما يسهم في الحراك السياحي الثقافي والاقتصاد نظراً لكونهما من أهم المعالم السياحية والقبطية في مصر بل والعالم ويقصده آلاف الزائرين من مصر والأجانب.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة والدورية لمراحل التنفيذ بالمشروع وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذا المشروع الهام للانتهاء منه للنهوض بالنشاط السياحي، خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

روح الأخوة والمحبة

ووجه الأنبا بيسنتي الشكر لمحافظ أسيوط على مشاركته الغالية في الاحتفالات والمناسبات التى تقيمها الإيبارشية، وعلى روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات، معلناً مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء لتحتل محافظة أسيوط مكانتها كعاصمة للصعيد، داعياً محافظ أسيوط لزيارة دير مارمينا بجبل أبنوب ومشاهدة أنشطة الإيبارشية ومشروعاتها التنموية والخدمية لتنمية المجتمع، والتي توفر فرص عمل للمئات من الشباب والأسر الأكثر احتياجاً.