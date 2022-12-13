محافظ أسيوط يتفقد أعمال كوبري منقباد العلوي: انتهاء 90% من المشروع

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة، أعمال إنشاء كوبري المدخل الشمالي لمدينة أسيوط، أعلى خطوط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمنطقة منقباد، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية ومزلقان السكة الحديد، بتكلفة إجمالية تقارب 400 مليون جنيه بطريق «أسيوط- القاهرة» الزراعي، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ ضمن جولاته الميدانية بالقرى والمراكز، لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في إطار خطة المحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، التي يُجري تنفيذها بالمراكز والأحياء تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنفيذ 90٪؜ من المشروع

وتابع محافظ أسيوط معدلات التنفيذ بالكوبري بمختلف مراحله، فضلًا عن الاستماع لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع، التي بلغت 90% والخطوات التي تم تنفيذها من تركيب الكمرات المعدنية، واستكمال سطح الكوبرى أعلى ترعة الابراهيمية، والقواعد على جانبي الترعة، ومتبقي تكلمة الجزء أعلى السكة الحديد لربط الجزء الشرقي بالغربي.

الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال

وأشاد المحافظ بنسب الإنجاز في الأعمال، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال، والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة، مؤكدًا أهمية مشروع كوبرى المدخل الشمالي لمدينة أسيوط بمنقباد، والذى يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة، خاصة بالمدخل الشمالي للمدينة، لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري، ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية، الذي يحدث على مدار اليوم، ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد، إذ يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية، ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد ما يساعد على سهولة التنقل، بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر، معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم في جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.

محاور أسيوط

وأوضح المحافظ أنّ أسيوط تتمتع بشبكة طرق ومحاور كبيرة، لافتًا إلى خلال الفترة الماضية تم افتتاح محور الهضبة، الذي يربط بين مدينة أسيوط والمطار والطريق الصحراوي الغربي، فضلًا عن محور ديروط أعلى النيل، ويربط بين الطريق الزراعي والطريق الصحراوي، وجارٍ تنفيذ محور منفلوط ومحور أبوتيج بجانب مشروعات صيانة ورفع كفاءة الطرق، ومنها الطريق الصحراوي الغربي وطريق ساحل سليم- أبنوب، وطريق أبوتيج الزراعي، وهي مشروعات تتتجاوز تكلفتها ما يقارب 10 مليارات جنيه.