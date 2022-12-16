محافظ أسيوط: تطوير الطرق ومواقف السيارات للحد من الحوادث

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تطوير المنظومة المرورية بكافة أشكالها؛ لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع التكدس بشوارع وميادين المحافظة، وتسهيل تنقلات للمواطنين، تنفيذاً لرؤية مصر2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأشار إلى العمل على تطوير مواقف سيارات الأجرة والسرفيس بالمدينة وبعض المراكز؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين لتظهر بالشكل الحضاري اللائق بهم وتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم، وتساهم أيضًا في تحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام، جاء ذلك خلال لقائه بالعميد لإسماعيل محرزي مدير إدارة المرور بأسيوط ويسري سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة وأشرف محمد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة.

تطوير مواقف سيارات الأجرة

وناقش الاجتماع، تطوير مواقف سيارات الأجرة ووضع بعض الوسائل والمهمات المرورية الجديدة في عدد من الشوارع والميادين ضمن خطة المحافظة للحفاظ على شبكة الطرق، وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر، وأكد «سعد» أن المحافظة تهدف إلى تعزيز التوعية المرورية وتطوير وتحسين الطرق والميادين العامة للحد من خطر الحوادث المرورية، مطالبًا بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق بين إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتحسين الحالة المرورية وعودة الانضباط في الشوارع، والتشديد على المواطنين وسائقي وأصحاب السيارات بالالتزام بالاتجاهات المرورية الجديدة والعلامات الإرشادية المحددة والخاصة باتجاه حركة السيارات، لفك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة.

تخفيف الزحام

ووجه بالدفع ببعض سيارات ميكروباص وأتوبيسات نقل ركاب إلى موقفي سيارات الأزهر ونزلة عبداللاه وبعض مواقف السيارات بالمراكز، خاصة خلال فترات الذروة والازدحام، سواء الصباحية أو المسائية لمنع الزحام والتكدس، مشيرًا إلى استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة سير العمل بكافة القطاعات، فضلًا عن تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مباحث المرور ومسؤولي المواقف بالمراكز، بالمتابعات المستمرة والمرور على مواقف السيارات واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، لفرض الانضباط ومنع التلاعب بالأسعار والتعريفة المقررة للمواصلات الداخلية والخارجية.