الحزن يخيم على «السبايعة» بكفر الشيخ بعد خسارة بيج رامي لقب مستر أوليمبيا

خيمت حالة من الحزن على قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بعد خسارة بيج رامي للقب مستر أوليمبيا 2022، والذي حافظ عليه لعامين متتاليين، حيث حل في المركز الخامس بالمسابقة.

الحزن يسيطر على القرية

وحرص أهالي قرية السبايعة على التجمع قبل وقت قليل من المسابقة، لمشاهدة استعراض بيج رامي أمام منزل أسرته، ولكن تفاجأ الجميع بحصوله على المركز الخامس، ما تسبب في حالة من الحزن بينهم.

أهالي قرية السبايعة: كان نفسنا نفرح

وقال محمد عباس، أحد أهالي قرية السبايعة، لـ«الوطن»، إن بيج رامي قدم أداء جيدا خلال المسابقة، ولكنها إرادة الله، متابعا: «كان نفسنا نفرح، وكُنا ناويين نجهز احتفالية كبيرة بس مفيش نصيب، وإن شاء الله يعوض السنة الجاية».

أحد الأهالي: رصيده من المحبة كافي في قلوبنا

وأضاف أحمد صالح، أحد أهالي قرية السبايعة، أن أهالي قرية السبايعة فخورين بابنهم رامي السبيعي، ويكفيهم شرفا أن بيج رامي مثّل مصر وأصبح من الخمس الأوائل في المسابقة، مستطردا: «فخورين بيه حتى لو محققش مراكز، ويكفي أنه حصل على بطولة مستر أوليمبيا 2020 و2021، ورصيده من المحبة كافي في قلوبنا».

بطولة مستر أوليمبيا

وتُعد مستر أوليمبيا أشهر بطولات كمال الأجسام على مستوى العالم، ونجح المصري بيج رامي في تحقيق اللقب النسختين الماضيتين 2020 و2021.

وأُقيمت بطولة مستر أوليمبيا 2022، خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من أبطال العالم.