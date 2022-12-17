هنيدي يدعم بيج رامي في مستر أولمبيا: إن شاء الله يفوز بالبطولة للمرة الثالثة

دعم الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لاعب كمال الأجسام بيج رامي، والذي يشارك حاليا في بطولة مستر أولمبيا.

ونشر هنيدي مجموعة صور لبيج رامي وعلق قائلا: «الأسطورة المصرية بيج رامي بينافس دلوقتي في مستر أولمبيا.. كل الدعم مننا وسط انشغال الناس بكأس العالم.. وإن شاء الله يجيب البطولة للمرة التالتة».

فيلم نبيل الجميل

وينتظر الفنان محمد هنيدي، طرح فيلمه الجديد «نبيل الجميل»، في دور العرض اعتبارًا من يوم 28 ديسمبر الجاري، ويُشاركه في بطولة الفيلم مجموعة من نجوم الفن أبرزهم: اللبنانية نور، محمد سلام، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، رحمة أحمد، ياسر الطوبجي، محمد الصاوي، محمد رضوان، مادلين طبر، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي.

وتدور أحداث فيلم نبيل الجميل في إطار كوميدي حول أخصائي تجميل يدعي «نبيل»، ويقوم بدوره محمد هنيدي، يمتلك عيادة خاصة ويتعرض لكثير من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا.