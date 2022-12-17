نجوم الفن يدعمون بيج رامي في مسابقة مستر أولمبيا: «التالتة يا بطل»

حرص عدد كبير من نجوم الفن، على توجيه رسائل دعم إلى نجم كمال الأجسام بيج رامي، خلال منافسته في بطولة مستر أولمبيا 2022، أملًا في الفوز بالبطولة العالمية التي تقام في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية، واقتناص اللقب للمرة الثالية على التوالي، عبر حسابهم على منصات التواصل الاجتماعي، ودعواتهم له بتحقيق هذا النصر التاريخي.

يذكر أن بطولة مستر أولمبيا 2022، تقام على مدار يومي 17 و18 ديسمبر الجاري، ويشارك بها 5 لاعبين مصريين محترفين في الخارج، ويأتي على رأس القائمة بيج رامي، الحائز على اللقب مرتين متتاليتين.

هنيدي: كل الدعم لـ بيج رامي

كتب الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: الأسطورة المصرية بيج رامي، ينافس الآن في مستر أولمبيا، كل الدعم مننا، وسط انشغال الناس بكأس العالم، وإن شاء الله يجيب البطولة.

عباس أبو الحسن: بيج رامي يحتفظ بلقبه

كتب الفنان عباس أبو الحسن عبر حسابه بـ «فيسبوك» قائلًا: «توقعاتي.. وساعات قليلة تفصلنا عن نتائج مستر أوليمبيا 2022، بيج رامي البطل الحالي، المدافع عن لقبه، يفوز ويحتفظ بلقبه، وفي المركز الثاني ديريك لونسفورد، وفي المركز الثالث نيك واكر، وفي المركز الرابع هادي شوپان، وفي االمركز الخامس براندون كاري».

أحمد التهامي: ننسى كأس العالم ونشجع بيج رامي

كتب الفنان أحمد التهامي، عبر «فيسبوك» قائلًا: الأسطورة العالمية المصرية بيج رامي، هينافس كمان ساعات قليلة على نهائي مستر أولمبيا، خلاص كأس العالم خلص بالنسبة لنا، يا ريت ندعي له إنه ربنا يوفقه ويرفع علم مصر للمرة الثالثة على التوالي في أهم منافسة في العالم التي تجمع أقوي أبطال العالم في رياضة كمال الأجسام، حدث تاريخي مع وجود ابن مصر بيج رامي.