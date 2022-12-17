شقيق «بيج رامي»: هنفوز بـ«مستر أولمبيا» بدعوات المصريين.. وبنستعد للاحتفال

يبحث نجم كمال الأجسام رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي» عن الفوز ببطولة «مستر أولمبيا» العالمية للمرة الثالثة تواليًا في إنجاز تاريخ للبطل المصري، فبينما يستعد بيج رامي للبطولة بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، تجهز قرية السبايعة التابعة لمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ للاحتفالات ترقبًا لفوزه باللقب.

عبدالله السبيعي، شقيق «بيج رامي»، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه بذل جهدًا كبيرًا في بطولة هذا العام، عكس الأعوام السابقة التي شارك فيها، مُضيفًا: «محتاجين من كل المصريين يدعوا له لأن الموضوع كان صعب شوية وتعب جدًا في التجهيز بس أهم حاجة ربنا يكرمه إن شاء الله والخير جاي».

شقيق «بيج رامي»: هندبح عجل لو كسب «مستر أولمبيا»

ذبح عجل، هو ما ستفعله أسرة رامي السبيعي في حال فوزه بلقب «مستر أولمبيا» لكل أهل قريته: «هندبح عجول لكل الناس لو فاز، وكل أهل القرية بتتجمع وبنعمل غداء لكل الناس»، وفي كل مكان بالقرية تجد دعوات الأهالي له بالتوفيق: «كل الناس بتدعي له وبتقول لنا إن شاء الله هيحتفظ بلقبه»، بحسب حديث شقيقه لـ«الوطن».

انطلاق بطولة «مستر أولمبيا» 2022

وتعد بطولة «مستر أولمبيا» 2022 التي تنطلق على مدار يومي 17 و18 ديسمبر، وسيشارك بها خمسة لاعبين مصريين جميعهم محترفين في الخارج، على رأسهم بيج رامي، ومحمد شعبان ومحمد إمبابي وأحمد الحلواني ومحمد العظيم وأحمد شكري، ويمكن للجمهور على مستوى العالم متابعة البطولة من خلال القناة الرسمية لبطولة «مستر أولمبيا» 2022 عبر «يوتيوب».

ودعم العديد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي «بيج رامي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» وصفحة بطولة «مستر أولمبيا» الرسمية، متمنين التوفيق للمصريين في البطولة.