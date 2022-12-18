تداول 188 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية.. «الغلال» تتصدر

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 51 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد حركة تداول البضائع بدوره نشاطا كبيرا، حيث تم تداول 188 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

الحبوب والغلال تتصدر بضائع ميناء الإسكندرية

وأضاف «بريقع» في بيان اليوم، أن بضائع الصب الجاف من حبوب وغلال تصدرت مقدمة البضائع بواقع 108 آلاف طن تقريبا، كما تم تداول حوالي 2730 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

توجيهات رئيس ميناء الإسكندرية

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي.