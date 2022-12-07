«النقل»: ميناء الإسكندرية يستقبل 37 عربة سكة حديد جديدة من المجر

أعلنت وزارة النقل استئناف توريد عربات السكة الحديد الجديدة من المجر بعد توقف دام لعدة أشهر بسبب الأحداث العالمية، وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير استقبال ميناء الإسكندرية 37 عربة سكة حديد جديدة درجة ثالثة مكيفة جديدة، قادمة من المجر ليصل إجمالي عدد العربات الجديدة الدرجة الثالثة المكيفة الواردة من المجر إلى 196 عربة من إجمالي العربات التي تم توريدها، والبالغ عددها حتى الآن 695 عربة في ضوء التعاقد الذي سبق ابرامه مع التحالف الروسي المجري.

وزير النقل: استقبال37 عربة سكة حديد جديدة

وأوضح وزير النقل، أنّ شركة جانز مافاج المجرية ستقوم بتصنيع وتوريد باقى العربات المتبقية من اجمالي صفقة الـ1300 عربة سكة حديد جديد، بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد عدد 50 عربة بوفية جديدة، ستعمل على القطارات الروسية، ليصل إجمالى العربات 1350عربة، وهي الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة، ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجرى.

الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي

وأشار الوزير إلى أنّ هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية، وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، لافتا إلى أنّ الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومي، وانتظام جداول التشغيل، و أن العربات الجديدة التي تصل تدخل الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الصفقة المشار إليها تشمل 850 عربة مكيفة «500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة، و180 عربة درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و80 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية».