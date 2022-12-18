سحب ركامية كثيفة في سماء مطروح وتأثر حركة الصيد بسبب نشاط الرياح

ظهرت سحب ركامية في سماء مدن محافظة مطروح بكثافة عالية، وصاحبها نشاط في الرياح وشبورة على الطرق، مع زيادة الشعور بالبرودة في ساعات الصباح الأولى.

درجات الحرارة في مطروح والمدن الساحلية

وسجلت درجات الحرارة طبقاً لـ حالة الطقس اليوم الأحد في مطروح 22 درجة للعظمى، و18 للصغرى، وبلغت سرعة الرياح 18 كم في الساعة، بزيادة عن نفس اليوم من الأسبوع الماضى، كما تسجل نسبة الرطوبة 76% وهي أعلى معدلات لها خلال الأسبوع الجاري، وتوقعات بسقوط أمطار بنسبة 5%.

كما سجلت درجة الحرارة في المدن الساحلية الغربية، ومنها العلمين الجديدة 21 - 18 ومدينة الضبعة 22 - 17، والسلوم 21 - 14، وهي أقل معدلات في درجات الحرارة على الساحل الشمالي الغربي.

انتشار السحب والشبورة في مطروح

وحاصرت الشبورة مختلف الطرق والمناطق السكنية في مدينة مطروح حتى الإسكندريه شرقاً، خاصة الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية على ساحل البحر المتوسط وترعه الحمام والشيخ زايد والطرق المؤدية من مطروح والعلمين والضبعة والبحيرة.

تأثر حركة الصيد بالرياح

وتسببت حركه نشاط الرياح بمطروح في ارتفاع المد والجزر، وتأثر البحر بحالة الطقس المتقلبة اليوم، مما أدى إلى انخفاض نسبة سروح الصيد لعدم استقرار حالة البحر، وهو ما أكده لـ«الوطن» نصرالله الفردي رئيس جمعيه الصيادين بمطروح.