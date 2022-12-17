الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار ونشاط للرياح

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات إذ يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المحافظات مع نشاط لحركة الرياح أحيانا، وتكون الغيوم الجزئية في عدة مناطق على أن يكون الطقس مائلا إلى البرودة في الصباح الباكر وفي أول الليل.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضحت تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية «مطروح، العملين، السلوم»، إلى طقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الصباح الباكر ودافئ باقي ساعات النهار مع سقوط أمطار خفيفة تصل إلى 20% مع نشاط لحركة الرياح.

وعن حالة الطقس غدا الأحد في محافظات «القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الشرقية، الدقهلية» تشهد طقسا مائلا إلى البرودة أول الليل بارد في آخره دافئ نهارا مشمس.

وعن طقس غدا في محافظات السواحل الشمالية «الشرقية، وبورسعيد، ورفح وسيناء» مائل إلى البرودة في الصباح الباكر دافئ نهارا مائل إلى البرودة في أول الليل وآخره غائم جزئيا.

فيما جاء طقس غدا الأحد في محافظة البحر الأحمر لطيف في الصباح الباكر حار نهارا، مشمس، لطيف ليلا.

وجاء طقس محافظات شمال الصعيد، مائل إلى البرودة في الصباح الباكر مائل إلى الحرارة نهارا، مشمس، بارد ليلاً.

وجاء طقس محافظات جنوب الصعيد، مائل إلى البرودة في الصباح الباكر حار نهارا مائل إلى البرودة في أول الليل.

درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الأحد جاءت كالآتي:

القاهرة والوجه البحري العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.

وعن حركة الأمواج غدا في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وتتراوح ارتفاعها من 1: 1.5، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر تكون حركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح الارتفاع من 1: 1.5 ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية شمالية غربية.