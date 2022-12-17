الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد.. ارتفاع في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد، مشيرة إلى وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، إذ تكون أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الأحد، سيكون دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة في ساعات الليل الأولى، وباردا في آخره على جميع الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وتتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب الحذر عند القيادة.

درجات الحرارة غدا

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

- القاهرة 25 - 15

- العاصمة الإدارية 23 - 14

- أكتوبر 26 - 15

- بنها 23 - 15

- دمنهور 23 - 14

- كفر الشيخ 23 - 13

- المنصورة 24 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 24 - 14

- الإسماعيلية 24 - 12

- السويس 23 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 29 - 19

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 24 - 15

- وادي النطرون 24 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 11

- سيوة 22 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 23 - 15

- الطور 25 - 14

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 26 - 12

- نخل 22 - 06

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 26 - 16

- مرسى علم 27 - 16

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 25 - 11

- المنيا 25 - 10

- أسيوط 26 - 10

- سوهاج 26 - 11

- قنا 27 - 12

- الأقصر 28 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 26 - 09

- أبو سمبل 26 - 12

- أبو رماد 28 - 19

-رأس حدربة 24 - 20