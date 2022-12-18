حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. برودة ليلا

كشف بيان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار حيث تشهد بعض المحافظات سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع تكون الغيوم الجزئية على مدار اليوم ويكون الطقس مائل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح وسط تحذيرات للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار تشير التوقعات إلي تعرض المناطق الشمالية الغربية مطروح والسلوم العلمين، الحمام إلى سقوط أمطار تصل إلى 20% مع تكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس اليوم

فيما تشهد محافظات القاهرة والوجه البحري طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر دافئ الحرارة نهارا مشمس مائل إلى البرودة في أول الليل.

طقس المحافظات اليوم

وجاء طقس محافظات شمال الصعيد مائل إلى البرودة في الصباح مائل إلى الحرارة نهارا مشمس بارد ليلاً.

فيما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل إلى البرودة ليلا حار نهارا مائل إلى البرودة في الصباح الباكر مشمس

وجاء حالة الطقس اليوم الأحد في محافظات جنوب الصعيد مائل إلى البرودة في الصباح حار نهارا مائل إلى البرودة أول الليل وآخره.

وعن درجات الحرارة في المحافظات سجلت أقل درجة حرارة للعظمى في كاترين حيث بلغت 21 درجة فيما سجلت أيضا أقل درجة حرارة للصغري وبلغت 4 درجات.