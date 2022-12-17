مصطفى قمر: سامي العدل فاجئني بدوري في فيلم «البطل» مع أحمد زكي

حكى الفنان مصطفى قمر، خلال لقائه مع الفنانة أنغام في برنامج «أنغام» المذاع عبر فضائية «dmc»، عن علاقته بالفنان الراحل أحمد زكي، لافتًا إلى أنه شارك معه في فيلم «البطل».

سامي العدل عرض عليه أن يساعده ويختار له السيناريو

وأوضح «قمر»، أنه طلب من الفنان الراحل سامي العدل أن يمثل فيلمًا من بطولته، وعرض عليه أن يساعده ويختار له السيناريو.

وأشار مصطفى قمر إلى أن العدل تواصل معه وطلب منه الحضور وفاجئه بعرض تمثيل دور بطل ثاني في فيلم «البطل» مع أحمد زكي فوافق على الفور ولم يسأل عن تفاصيل الدور.

العدل اعتذر عن المشاركة في الفيلم

ولفت إلى أن العدل منحه مبلغ 100 جنيه وكتب عليها «مبروك»، مشيرًا إلى أن العدل اعتذر عن المشاركة في الفيلم وطلب منهم إسناد دوره للفنان شريف منير.

وأثنى مصطفى قمر على المخرج مجدي أحمد زكي والذي وجه له بعض النصائح المهمة، حيث أخبره أن التمثيل في العين فقط، وأنه حال عدم قدرته على التمثيل بعينه فانه لن ينجح كممثل، مشيرًا إلى أنه نجح بالفعل.