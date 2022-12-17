مصطفى قمر: حميد الشاعري أول من دعمني لما سمعني بغني في الشارع

حل الفنان مصطفى ضيفًا على الفنانة أنغام في برنامج «أنغام» المذاع عبر فضائية «dmc» في لقاء تحدث خلاله عن مسيرته الفنية الطويلة وبداياته وغنى بعض أشهر أغانيه.

حميد الشاعري يحب مساندة الأعمال الفنية الجديدة

وأكد قمر أن الفنان حميد الشاعري هو صاحب الفضل في انتقاله من الإسكندرية للقاهرة، مضيفًا أنه يعتبره شقيقه، لافتًا أن «الشاعري» يحب مساندة الأعمال الفنية الجديدة ولا «يغير».

وتابع: «حميد الشاعري أول واحد عمل نقلة في المزيكا وكانت نقلة بسيطة».

مصطفى قمر: حميد الشاعري سمعني في الشارع

وتحدث مصطفى قمر عن دعم حميد الشاعري له قائلًا: «حميد أخدني على القاهرة واتقابلنا وسمعني وأنا بغني بالجيتار في المعمورة في الشارع، ووقف لقاني بغني في الشارع، وقالي أنت عايز تغني وتعمل ألبوم قولت له ياريت، قالي تعالى لي بيتي، وروحت له بيته وفضلت أغني مع أهله شوية».

وأشار إلى أنه حدثت مشكلة مع الشركة المنتجة بسبب رغبته في الغناء مع الموسيقار يحيي خليل، ولكنهم رفضوا واضطر لمقاضاة الشركة لفسخ التعاقد بعدما وقع معهم عقد احتكار لمدة 7 سنوات معهم.