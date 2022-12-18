12 معلومة عن بيج رامي بعد خسارته لقب مستر أولمبيا 2022

تصدر ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي»، بطل كمال الأجسام المصري، محركات البحث مؤخرا، بعد خسارته لقب مستر أولمبيا 2022، وحصوله على المركز الخامس في النسخة الحالية من البطولة التي نافس فيها للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.

معلومات عن بيج رامي

وفيما يلي تنشر «الوطن» أهم المعلومات عن بيج رامي:

1- اسمه الحقيقي ممدوح محمد حسن السبيعي.

2- وُلد عام 1985 بقرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

3- ترتيبه العاشر بين أشقائه، حيث تتكون أسرته من «7 أولاد و4 فتيات».

4- تخرج «السبيعي» في معهد الخدمة الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ.

5- عمل بيج رامي صيادًا مثل أهل قريته، حتى سافر إلى الكويت.

5- بدأ مسيرته التدريبية في الكويت عام 2010.

6- الصدفة قادت «بيج رامي» ليعمل في مركز تدريب رياضي، ثم بدأ لعب كمال الأجسام ليُصبح محترفًا بعدها بسنوات قليلة.

7- في نهاية عام 2012، شارك بيج رامي في بطولة مستر أولمبيا للهواة بالكويت، وعاد ليفوز مجددًا ببطولة قطر عام 2013.

8- فاز بيج رامي ببطولة «New York Pro» عام 2013.

9- يتم تصنيفه من ضمن أعظم 10 شخصيات في تاريخ كمال الأجسام.

10- أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة «أرنولد كلاسيك» الشهيرة.

11- تزوج من ابنة خاله عام 2010، ولديه 3 بنات، قبل أن يكررها للمرة الثانية عام 2021.

12- حصل على بطولة مستر أولمبيا مرتين على التوالي عامي 2020 و2021، وهي أقوى بطولات كمال الأجسام في العالم.

خسارة بيج رامي

وخسر ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، لقب مستر أولمبيا 2022، مُكتفياً بالمركز الخامس في هذه النسخة من البطولة التي نافس فيها للعام الثالث على التوالي بفئة الوزن المفتوح.

بطولة مستر أولمبيا

وتعد مستر أولمبيا أشهر بطولات كمال الأجسام على مستوى العالم، ونجح المصري بيج رامي في تحقيق اللقب النسختين الماضيتين 2020 و2021.

وأُقيمت بطولة مستر أولمبيا 2022 خلال الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة عدد كبير من أبطال العالم.