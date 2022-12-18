«الإسكان»: مؤتمر المدن الذكية يقدّم حلولا مبتكرة لمدن عربية مستدامة

قالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجموعة العمل التنظيمي لمؤتمر الإسكان العربي السابع، المنعقد تحت عنوان «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة»، إنّ المؤتمر يناقش هذا العام، أحد أبرز التوجهات التي تهتم بها الحكومات العربية في الوقت الراهن، وهي المدن الذكية التي تساهم بتحقيق حياة أفضل للمواطن العربي، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، الذي جاءت معه الحاجة لرسم تصورات مستقبلية وحلول مبتكرة، لتصبح مدننا العربية مواكبة لهذا التطور لتواكب الاستدامة.

مناقشة قضايا التنمية

وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، في بيان، أنّ المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون العربي، وانعكاسا لتضافر الجهود العربية، من أجل طرح ومناقشة العديد من قضايا التنمية الحضارية المهمة، حيث يشارك العديد من المسؤولين العرب بشكل وتمثيل مكثف.

وتابعت هاشم، أنّ المؤتمر يشهد عرض 19 ورقة وطنية، إلى جانب مشاركة الباحثين العرب التي تغطي محاور المؤتمر الأربعة، وأشارت إلى أنّ لمعرض المصاحب للمؤتمر، سيتم افتتاحه من الوزارء عقب الجلسة بمشاركة عربية مشتركة، كما يوجد زيارة ميدانية غدا لمشروعات العاصمة الإدارية والمناطق التراثية بالقاهرة للضيوف بالمؤتمر.

سكن ملائم وتنمية مستدامة

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى جهود الوزارة في سبيل الالتزام بالدور المحوري للدولة، لتوفير السكن الملائم لكل مواطن تزامنا مع التنمية المستدامة، إلى جانب وضع خطط طموحة ترتكز على استراتيجيات علمية وعملية، من خلال رؤى واضحة من خلال تلبية احتياجات المواطن المصري للسكن.