شقق عواصم المحافظات.. بدء الحجز اليوم في فروع بنك الإسكان والتعمير

بدأ، اليوم الأحد، حجز شقق عواصم المحافظات على 1284 وحدة سكنية وإدارية أعلنت عنها وزارة الإسكان بالمرحلة الأولى من مشروع «داره»، داخل فروع بنك الإسكان والتعمير فى 9 محافظات، هي المنوفية والفيوم والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا ودمياط والسويس وكفر الشيخ.

وحددت وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضارية حجز شقق تطوير عواصم المحافظات من خلال فروع بنك الأسكان والتعمير فقط ، بكل محافظة، سواء الفرع الرئيسي أو الفروع الفرعية.

حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

وحدد صندوق التنمية الحضارية سداد رسوم حجز شقق تطوير عواصم المحافظات بـ4 طرق، هي التحويل من حساب بنكي بفرع الإسكان والتعمير، أو تحويل من أحد البنوك إلى بنك الإسكان والتعمير، أو سداد الرسوم ببنك الإسكان والتعمير مباشرة، أو وثيقة دفع ببنك الإسكان والتعمير .

أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات

تبدأ أسعار شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات في الشرقية والمنيا والفيوم وسوهاج وكامل محافظات المرحلة الأولى من مليون و260 ألف جنيه للشقق ذات مساحة 98 مترا للطابق الأول، بينما يبلغ سعر الشقق مساحة 109 أمتار بالطابق الثانى مليون و400 ألف.

كراسة الشروط لشقق تطوير عواصم المحافظات

ووفقا لكراسة شروط شقق تطوير عواصم المحافظات، فإن نظام الدفع لحجز الشقق يبدأ بدفع 75 ألف جنيه لكل المساحات والأدوار، و600 جنيه رسوم تسجيل.

وحدد صندوق التنمية الحضارية شروط المواطنين المتقدمين لحجز مشروع عواصم تطوير المدن اليوم، أن يكون المتقدم مصرى الجنسية شخصا طبيعيا وذو أهلية كاملة بالتصرف وليس قاصرا، بينما يجوز للأشخاص الاعتبارية التقدم لحجز شقق عواصم تطوير المحافظات بشرط استخدام الوحدة لأغراض المخصصة له، مع المعاينة لشقق تطوير عواصم المدن قبل الحجز.

ويقر الحاجز بذلك حيث لايتم إجراء أي تعديل بالتقسيم الداخلي للوحدة، حتى لا يخل ذلك بالسلامة الإنشائية للوحدة وإعتبار كراسة الشروط جزء لايتجزأ من التعاقد مع سداد رسوم التسجيل.