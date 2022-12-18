تعرف على موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات.. لا تعديل في الخطة الزمنية

أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات بمختلف المحافظات، موضحًا أنَّ الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يوم 11 فبراير 2023، على أن تستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، مبينًا أنَّه لا تعديل في الخريطة الزمنية للامتحانات أو موعد بدء الدراسة والالتزام بكل الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات الاستعداد للدراسة والتجهيزات التامة قبل موعد بداية الترم الثاني 2023 للجامعات في أثناء إجازة منتصف العام، موضحين أنَّ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تكون خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية تنفيذا لتوجيهات الأعلى للجامعات، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد -19».

11 فبراير.. موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

وقال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ«الوطن»، إنَّ الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري والفصل الدراسي الثاني وموعد بدايته ونهايته، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.