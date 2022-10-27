الجامعات الحكومية تخصص ملايين الجنيهات لدعم الطلاب غير القادرين

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، أن هناك برامج دعم ورعاية لجميع الطلاب تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في الرعاية الاجتماعية، موضحين أن الفترة الماضية شهدت زيادة مخصصات صناديق التكافل الاجتماعية والرعاية بملايين الجنيهات لتوفير كافة الالتزامات الخاصة بسداد المصروفات الدراسية والمدن الجامعية لغير القادرين وكذلك تقديم خدمة ورعاية طبية متميزة للطلاب بمختلف كلياتهم وتخصصاتهم دون تحميلهم أي نفقات مادية.

دعم الطلاب غير القادرين

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجامعة تدعم سنوياً صناديق التكافل الاجتماعي والرعاية والعلاج الطبي لكافة الطلاب بأكثر من 10 ملايين جنيه سنوياً، في إطار الرعاية الاجتماعية والتكافل لجميع الطلاب، موضحاً أن مخصصات المبالغ تذهب لسداد المصروفات الدراسية للغير قادرين وكذلك العلاج على نفقة الجامعة دون تحميل الطلاب أي مبالغ بجانب الخدمات العينية التي يتم منحها لهم، لافتا إلى أن دعم الطلاب غير القادرين لا ينقطع.

الجامعات الحكومية

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تواصل مسيرة دعمها للطلاب بمختلف الكليات والقطاعات خاصة الطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الاحتياجات وذوي الهمم في إطار إستراتيجية الرعاية الاجتماعية التي تتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية، لافتا إلى أن الجامعة تدعم كلاً من صندوق الرعاية الاجتماعية والتكافل بأكثر من 2 مليون جنيه سنويا وكذلك أكثر5 ملايين جنيه لصندوق العلاج.