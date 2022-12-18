محافظ الشرقية يتابع أعمال تأهيل ترعة سعود بتكلفة 7 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أعمال تأهيل ترعة سعود بزمام هندسة ري الحسينية، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها.

تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، باستمرار متابعة الأعمال المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

الانتهاء من أعمال تأهيل 850 مترا بترعة سعود

ومن جانبه، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 850 مترا بترعة سعود من إجمالي طول 1.7 كم، بنسبة تنفيذ بلغت 50%، وذلك لخدمة 940 فدانا، وبتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه.

وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم، وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم، والتبطين يشمل القاع والميول.