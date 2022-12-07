تبطين وتأهيل 364 كيلو ترع بمراكز ومدن كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من تبطين 364 كيلو ترع بمراكز ومدن المحافظة ضمن المشروع القومي الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجاري العمل لتبطين 582 كيلو ترع، بنسبة تنفيذ 63%.

أوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتابع أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة التي تسير جنبا إلى جانب، مراعاة لري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

تبطين 128 ترعة بكفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع جارية بـ56 عملية، في 128 ترعة، وجاري طرح 10 عمليات لتبطين 19 ترعة بطول 90 كيلو بقرى المحافظة، بهدف الحفاظ على مياه الري.

أهمية تبطين الترع بكفر الشيخ

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، الذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.