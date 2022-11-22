بطول 83 كيلو.. 29 مشروع تبطين ترع بالشهداء في المنوفية ضمن «حياة كريمة»

نجحت مبادرة حياة كريمة في الانتهاء من عدد كبير من مشروعات تبطين الترع ضمن المبادرة بمركز الشهداء، فبعد الانتهاء من 13 مشروعا ما زال العمر جاريا للانتهاء من باقي المشروعات في المرحلة الأولى، ولقي تبطين الترع قبولا كبيرا بين المزارعين وأبناء القرى في مركز الشهداء الذين وجهوا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على المبادرة ودورها في تقديم حياة كريمة لهم.

حسن: مشروعات تبطين الترع تخدم 450 ألف مواطن في المركز

وقال علاء الدين حسن منسق عام حياة كريمة بمحافظة المنوفية، إنه تم الإنتهاء من تنفيذ 13 مشروع تبطين ترع بقرى مركز الشهداء، وما زال العمل جاريا للانتهاء من 16 مشروعا آخر تخطت نسبة تنفيذها عن 70%، مؤكدا أن العمل مستمر على قدم وساق في باقي المشروعات وصولا في النهاية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين، مؤكداً أن مشروعات الري في مركز الشهداء تخدم أكثر من 450 ألف مواطن.

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إجمالي مشروعات تبطين الترع في مركز الشهداء تشمل 83 كيلو من التبطين في ترع مختلفة يتم تنفيذها في أكثر من 27 قرية، مؤكداً أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الري والموارد المائية وبين المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا أن الهدف الأسمى للمبادرة هو تطوير ريف مصر والارتقاء به.

وأوضح، أنه تم إنشاء كباري أعلى الترع تسهيلا على المواطنين في الحركة والتنقلات، مشيرا إلى أن مركز الشهداء كان يفتقر إلى الخدمات بشكل كبير ونجحت مبادرة حياة كريمة في تحويل المركز بشكل جذري وهو ما وضح جليا من خلال المشروعات الكثيرة التي تم تنفيذها على أرض الواقع، مشددا على أنه تم الانتهاء من أكثر من 70% من المشروعات بمركز الشهداء.

أهالي الشهداء يشيدون بمشروع تبطين الترع

وقال سامح الورداني أحد أهالي مركز الشهداء بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مشروع تبطين الترع في المركز ساهم بشكل كبير في مساعدة الفلاحين ومنع وجود عوائق تعيق حركة المياه لري الأراضي الزراعية، موجها الشكر للدولة المصرية علي مبادرة حياة كريمة كونها تعمل في كل المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين.