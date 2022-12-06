الانتهاء من تبطين وتأهيل 360 كيلو متر ترع بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تبطين 360 كيلو متر ترع بمراكز ومدن المحافظة، ضمن المشروع القومي الذي وجّه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا متابعته أعمال التبطين وتأهيل الترع بمراكز وقرى المحافظة، مع مراعاة ري الأراضي الزراعية، مؤكداً أن كفر الشيخ هي المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي سيتم تأهيل أكبر عدد من الترع بها لأنها تقع في نهاية المصبات.

تكاسي وتبطين 126 ترعة

وذكر المحافظ، في بيان له، أن أعمال تكاسي وتبطين الترع جارية بـ126 ترعة، وجار طرح تبطين 120 كيلو بقرى المحافظة، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل، والذي يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه، ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تُعاني من ضعف المياه.

مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يُجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، موجهاً الشكر لكل من يُشارك في أعمال التبطين والتأهيل، بإشراف المهندس كمال ميدان، وكيل وزارة الري والموارد المائية بكفر الشيخ.