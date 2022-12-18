تحرير 61 مخالفة خلال حملات تموينية في مركزي ديروط والقوصية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع لمتابعة آلية الشراء والبيع، والتأكد من إعلان قوائم الأسعار بشكل واضح، ورصد محتكري السلع والاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التعامل الحازم مع أي منفذ بيع من تجار التجزئة والمحال التجارية لا يلتزم بإعلان الأسعار أو من يقوم باحتكارها، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

تحرير 26 مخالفة بمركز القوصية

وبحسب بيان المحافظة، قامت الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة مصطفى فتحي، رئيس المركز، ومشاركة مصطفى عرابي، نائب رئيس المركز، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التموين بالمركز ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة المجازر والطب البيطري، بحملة للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحياتها، والتأكيد على توافر السلع بجميع المحلات وإعلان الأسعار والفواتير بكافة المحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 مخالفة متنوعة، منها ضبط 40 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، فضلا عن محاضر عدم إعلان الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم وجود فواتير، وبيع منتجات مجهولة المصدر، وبيع بأعلى من التسعيرة القانونية، ومحلات تعمل بدون ترخيص، وإشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات مركز ديروط

كما شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة ديروط، حملة تحت إشراف محمود نجار، رئيس المركز، ومشاركة عيون إبراهيم وحسام عبدالناصر، نائبا رئيس المركز، استهدف شوارع الجيش والجمهورية وشارع البحر الأعظم وشارع سعد زغلول وميدان المحطة، وتم التفتيش على رخص المحال التجارية والتأكد من توافر السلع والإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرا متنوعا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجار تكثيف الحملات والمتابعات بكافة قرى وشوارع المركز.