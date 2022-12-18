قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن خان الخليلي.. سحر القاهرة القديمة

تناولت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن أبرز الأماكن الطبيعية والسياحية والتاريخية في البلدان العربية، واختيار البرنامج في تقريره اليوم، منطقة خان الخليلي المصرية.

ووصف التقرير الحياة والحركة اليومية في خان الخليلي، بمشاهد ممزوجة بالتاريخ، وأناس يملئون المكان مجيئًا وذهابًا في صورة نقلها الأديب الراحل نجيب محفوظ، في روايته التي تحمل اسم المكان نفسه.

الاحتفاظ برونقه بعد التغيرات الطفيفة التي حدثت

وذكر التقرير، أنّ خان الخليلي يعد من الأمكان التي لم تختلف حالته على مر العصور، فمنذ إنشائه في قلب قاهرة المعز لدين الله الفاطمي قبل أكثر من 600 عام، لا يزال يحتفظ برونقه بعد التغيرات الطفيفة التي حدثت مع التغير الطبيعي للزمان، لكنها لا تحرم زواره من رحلة مجانية عبر آلات غير مرئية للزمان تروح بهم سريعًا إلى العصر المملوكي حيث ينتمي.

أقدم الأسواق التجارية في المحروسة والشرق الأوسط

ويعتبر خان الخليلي واحدًا من ضمن أقدم الأسواق التجارية في أنحاء المحروسة والشرق الأوسط كافة، سُمي بهذا الاسم نسبة إلى صاحب قرار إنشائه، الأمير جهاركس الخليلي، أحد أمراء المماليك الذي أمر ببناء الخان في عام 1382 من الميلاد.

القيمة التاريخية لخان الخليلي

والخان عبارة عن بنايات على شكل مربع محاط بفناء يشبه الوكالة، الطوابق الوسطى منه مخصصة للمحال والدكاكين، أما الطوابق العالية فهي مخصصة للمخازن والمساكن، يلفت النظر فيها تلك المشربيات القديمة المطلة على الشارع وأحواض المياه والأزقة الضيقة، ومع مرور الزمن بني على أرض خان الخليلي العديد من المباني الجديدة ذات الطراز العربي الإسلامي، لتضفي قيمة أخرى إلى القيمة التاريخية لهذا المكان العتيق.