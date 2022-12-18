أبرز أماكن الفسح ليلة الكريسماس في الإسكندرية.. منها حدائق المنتزه

أجواء مميزة تعيشها الإسكندرية مع فترة الكريسماس 2023 وبدء العام الجديد، حيث تنتظر عودة السياحة الداخلية بشكل كبير خلال تلك الفترة بالتحديد مع التطور الكبير الذي تشهده المدينة الساحلية من منشآت وشبكة طرق تسهل حركة المواطنين وتضيف لمسة جمالية على مدينة الجمال.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية وذلك بحسب محمد سعد، الخبير السياحي بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الذي أكد من خلالها تميز الإسكندرية بموسم كريسماس مختلف هذا العام، خاصةً بعد التعافي التام من إجراءات كورونا، ورفع الإجراءات الاحترازية بالكامل عن الفنادق والمتنزهات، لتأخذ سهرات الكريسماس طابع مختلف مع اعتدال الطقس في الإسكندرية أيضا خلال تلك الآونة في ظل التغيرات المناخية.

المنتزه والمعمورة.. أماكن للفسح في الكريسماس

أكد الخبير السياحي، أن حدائق المنتزه تتصدر أماكن الكريسماس في الإسكندرية 2023 وذلك بعد التطوير الكبير التي شهدته حيث تحوي أماكن متعددة فندقية على أعلى مستوى من أجل الاستمتاع بليلة رأس السنة.

ولفت إلى أن منطقة المعمورة المجاورة لها تعد أبرز أماكن الكريسماس أيضا حيث تحوي عشرات المطاعم والكافيهات المميزة والأماكن المفتوحة لقضاء رأس السنة.

أماكن للخروج في الكريسماس 2023

أشار إلى وجود فنادق كبرى بمنطقة سموحة مثل جرين بلازا بالإضافة إلى فنادق كورنيش الإسكندرية على غرار سان ستيفانو، ناهيك عن الفنادق الكبرى في منطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

وسط البلد وشارع فؤاد.. الكريسماس على الطراز الأوروبي

ولفت إلى أن أبرز أماكن الكريسماس في الإسكندرية 2023 تتمثل في مطاعم وفنادق وسط البلد بالتحديد محطة الرمل وشارع فؤاد اللذان يتسمان بأجواء أوروبية خلال فترة رأس السنة بديكورات مميزة وأجواء ممتعة وأسعارهم متوسطة وليست مرتفعة.

الخبير السياحي: الإسكندرية تنتظر مليون ونصف زائر في الكريسماس

وأكد الخبير السياحي بالإسكندرية، أن التطور الكبير الذي شهدته الإسكندرية من منشآت وشبكة طرق تربط محافظات مصر بشكل عام والساحل الشمالي بشكل خاص ستزيد من فرص جذب الزائرين خلال تلك الفترة حيث قد تشهد زيارة قرابة مليون ونصف المليون زائر في فترة الكريسماس