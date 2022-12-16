فنادق الغردقة ومرسى علم تستعد لاستقبال الكريسماس بالحفلات

قال محمد فلا، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر»، إن كافة فنادق مدينتي الغردقة ومرسى علم استعدت لاستقبال النزلاء خلال الكريسماس ورأس السنة، موضحًا أن الفنادق أجرت بعض الديكورات الخاصة بتلك المناسبات، كما وضعت في صالة الاستقبال وعند مدخل المنشآت الفندقية شجرة الكريسماس، لافتًا إلى أن غالبية الفنادق أعلنت عن إقامة حفلات موسيقية لفرق أجنبية.

نسب إشغال الفنادق خلال الكريسماس

وأضاف لـ«الوطن» أن فنادق الغردقة تلقت حجوزات سياحية كبيرة خلال الكريسماس ورأس السنة، مشيرًا إلى أن العديد من شركات السياحة بكل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا حجزت أماكن لسائحيها خلال تلك الإجازات، موضحًا أنه وفقًا للحجوزات الحالية فإن نسب إشغال الفنادق خلال الكريسماس ورأس السنة قد تتخطى حاجز 80%.

حجوزات اللحظات الأخيرة

وتابع: «ننتظر حاليًا حجوزات اللحظة الأخيرة التي اعتاد غالبية السياح القيام بها قبل قدومهم لمصر بساعات قليلة وذلك لزيادة نسب الإشغال بالفنادق خلال الكريسماس ورأس السنة»، موضحًا أن نسب إشغال فنادق الغردقة حاليًا تبلغ نحو 50% وستبدأ فى الارتفاع بداية من 20 ديسمبر الجاري.

وأوضح عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر أن غالبية السياح الذين سيتواجدون بالغردقة خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة هم من السياح الألمان، مشيرًا إلى أنه وللمرة الأولى منذ فترة طويلة تشهد مدن محافظة البحر الأحمر السياحية تواجد سياح فرنسيين خلال فصل الشتاء، موضحًا أن سياح فرنسا اعتادوا طوال السنوات الماضية عند زيارتهم لمصر الإقامة بالأقصر وأسوان والقاهرة، حيث إنهم مغرمون بالحضارة المصرية القديمة.

يشار إلى أنه وفقًا للإحصاءات التي أعلنها أعضاء جمعيات مستثمرو السياحة فإن ألمانيا احتلت المركز الأول هذا العام كأكثر الدول إرسالاً للسياح إلى مصر خلال عام 2022، بينما كانت إسبانيا الدولة الأولى في إرسال السياح إلى الأقصر خلال العام الجاري، وذلك وفقًا لإحصاءات لجنة تسويق السياحة الثقافية.