الشجرة بـ75 جنيها وبابا نويل بـ12.. إقبال على هدايا الكريسماس قبل رأس السنة

ينتظر الكثير من المواطنين الكريسماس للاحتفال وإرسال الهدايا إلى بعضهم البعض، وشهدت أسواق الهدايا والخرداوات إقبالاً قُبيل أيام من الكريسماس، وفي جولة لـ«الوطن» بسوق هدايا الكريسماس تبين أن أسعار الهدايا الخاصة بالكريسماس مثل بابا نويل تبدأ من 12 جنيها، بينما أسعار شجرة الكريسماس تبدأ من 75 جنيها وتختلف الأسعار على حسب الحجم والنوع والشركة المصنعة.

وقال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية، إن موسم هدايا الكريسماس شهد حركة عادية في السوق، ومن بين تلك الهدايا بابا نويل وشجرة الميلاد والإكسسوارات وغيرها من الهدايا الأخرى.

السلع الترفيهية التكميلية

وأضاف حسن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء هدايا الكريسماس، خاصةً أن ذلك التوقيت ذروة الموسم، كما أن هناك بعض تلك الهدايا يتم إنتاجها محليا على يد بعض الشباب كالشجرة.

الأشجار التي توضع في المنازل

وتعود فكرة شجرة عيد الميلاد إلى القرون الوسطى بألمانيا، وكانت مرتبطة بالاحتفالات برأس السنة، كما أنه في السابق كانت الأشجار توضع في المنازل حقيقية لتزيين المنازل بمناسبة الكريسماس، بينما الآن يغلب انتشار الأشجار الصناعية ذات الأنواع والأحجام المختلفة.