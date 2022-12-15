مواعيد وأسعار حفلات الكريسماس في الإسكندرية.. أبرزها دار الأوبرا 

تعيش الإسكندرية أجواء الكريسماس في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، حيث تقام حفلات على عدد من المسارح، تتضمن ترانيم وأجواء مميزة تجمع الجميع وسط فرحة وسعادة، وأبرزها ما يقام على المسرح البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، إضافة إلى دار أوبرا بالمحافظة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وأسعار تذاكر حفلات الكريسماس في الإسكندرية 2022، تسهيلا على المواطنين في عملية الاختيار.

حفلات الكريسماس في دار أوبرا الإسكندرية

- الجمعة 16 ديسمبر، حفل واحد لكورال «قلب داود»، في تمام الساعة الثامنة مساءا، وتبلغ قيمة التذاكر 60 جنيها للاولى، والثانية 45 جنيها.

- السبت 17 ديسمبر، حفلان لكورال «قلب داود»، الأول الساعة الخامسة مساءً، والثاني الساعة الثامنة مساءا، وقيمة التذاكر 60 جنيها للأولى، والثانية 45 جنيها.

- الأحد 18 ديسمبر، الساعة 8 مساءا، حفل الكريسماس لفرقة أوبرا القاهرة على مسرح سيد درويش في الإسكندرية، وتتراوح أسعار التذاكر بين 160 و110 و85 جنيها.

وبحسب دار أوبرا الإسكندرية، فإن الحجز متاح حاليا على موقع الحجز لدار الأوبرا وحتى نفاد التذاكر.

حفلات الكريسماس في المسرح البابوي بالإسكندرية

- حفل كورال «Angels Team» بكنيسة مارمينا بفلمنج «نجم جديد» أيام الخميس 22 ديسمبر، الساعة 7 مساءاً، يوم الأحد 25 ديسمبر، الساعة 7 مساءا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

- حفل كورال قلب داود «بيتك فى قلوبنا»، يوم الثلاثاء 27 ديسمبر، الساعة 8 مساءا وسعر التذكرة 40 جنيها,

- حفل كورال حالة «هعيش ليك» يوم الأربعاء 28 ديسمبر، الساعة 7 مساءاً، وسعر التذكرة 35 جنيها.

- حفل كورال كرمة مريوط «ملء الزمان»، يوم الخميس 29 ديسمبر، حفل أول 5 مساءا، وحفل ثانِ 8 مساءا، وسعر التذكرة 40 جنيها.

وبحسب المسرح البابوي التابع للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، فإن التذاكر تتوافر مع أعضاء كل فريق، وبمركز الكرمة بالكنيسة المرقسية من 10 صباحا إلى 8 مساءاً.