كواليس حصول إسلام عبدالمعين على ذهبيتي مستر أولمبيا للقوة البدنية

كشف إسلام عبدالمعين كواليس حصوله على ذهبيتين في بطولة مستر أولمبيا للقوة البدنية، موضحًا: «أشعر بسعادة كبيرة أنني رفعت علم بلدي في بلد يبعد عنا بـ14 ساعة بالطائرة، وجاهت منافسة قوية للغاية لكنني فزت في لعبتي بينش بريس وديد ليفت».

رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية وفر لنا امكانيات كبيرة

وأضاف خلال تصريحات عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الأول للرياضيين، كما أشكر رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية اللواء محمود بركات حيث وفر لنا إمكانيات كبيرة».

بجهز إني أفرح شعب مصر كله وخاصة الشعب السكندري الذي أنتمي إليه

وتابع: «فضلت أعافر وقفلت على نفسي لمدة 6 شهور وكنت خارج البلاد، وكنت بجهز إني أفرح شعب مصر كله، وخاصة الشعب السكندري الذي أنتمي إليه، حيث إنّ لعبة القوة البدنية تكون في حاجة إلى مجهود مضاعف مقارنة بكمال الأجسام».

أتناول في اليوم من 10 إلى 15 بياض بيض

وأوضح عبدالمعين «أتناول في اليوم من 10 إلى 15 بياض بيض، كما أحصل على كميات كبيرة من البروتين مثل وجبات الفراخ والوجبات الصحية عموما، لا أمنع نفسي عن الأكل، لكن الأهم هو أن يكون صحيا».