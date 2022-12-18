السيسي يتابع موقف توافر السلع الغذائية الاستراتيجية والمحاصيل الزراعية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وموقف الزراعات للموسم الزراعي الحالي 2022-2023.