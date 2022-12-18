رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي يتابع موقف توافر السلع الغذائية الاستراتيجية والمحاصيل الزراعية

كتب:

محمد أبو عمرة
11:57 ص | الأحد 18 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي اطّلع خلال الاجتماع، على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وموقف الزراعات للموسم الزراعي الحالي 2022-2023.

اقرأ المزيد:

رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: السيسي حريص على تنفيذ جميع الاستحقاقات الدستورية وإحداث نقلة غير مسبوقة في الحقوق والحريات

الرئيس السيسي يتبادل مع ملك الأردن وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية

الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً بملك الأردن عبدالله الثاني

مدبولي: السيسي وجه كل أجهزة الدولة بتعميق التصنيع المحلي

قناة «إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» الجديد حول رسائل السيسي في القمة الأمريكية الأفريقية
بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.