الرئيس السيسي يتبادل مع ملك الأردن وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالملك عبدالله الثاني ملك الأردن يأتي في إطار التشاور المنتظم بين رئيس الجمهورية وشقيقه الملك عبدالله، إذ تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أجرى اتصالاً هاتفياً صباح اليوم مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.