مدبولي: السيسي وجه كل أجهزة الدولة بتعميق التصنيع المحلي

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، والذي افتتحه اليوم، هو مشروع شديد الأهمية ضمن مشروعات تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وهو هدف وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة وكل أجهزة الدولة.

أحدث وأعقد الماكينات التكنولوجية العالمية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاحه مركز التصنيع الرقمي بمصنع المحركات منذ قليل، أنَّ المركز يحتوي على أحدث وأعقد الماكينات التكنولوجية العالمية لتصنيع مكونات كثيرة، وما يهم الدولة المصرية حالياً هو مضخات وطلمبات المياه لتنقية المياه والصرف الصحي والصناعي، وذلك لخدمة «مشروع القرن»، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

ولفت إلى أنَّ الدولة تحتاج من 2500 إلى 3 آلاف طلمبة من طلمبات الصرف الصحي سنوياً ما يكلف الدولة عبء دولاري كبير، ما يدفعنا للاعتماد على القدرات المحلية لتصنيع وصيانة وتجديد المعدات، مع عدم الاعتماد على المكون الأجنبي، مشيراً إلى أن المركز يضم أحدث الماكينات بما يوفر الوقت والجهد.

وأوضح أنَّ القدرات التصنيعية لمصر في مجال طلمبات الصرف الصحي لم تكن تتعدى 25 طلمبة في الشهر، وبعد افتتاح المركز ستصبح انتاجيته وحده 200 طلمبة، أي 8 أضعاف القدرات الإنتاجية لمصر، مؤكداً أهمية مشروعات البنية الأساسية والمصانع بما يؤهل الدولة لتنفيذ مشروعات عملاقة.

محطات تحلية مياه وصرف صحي مصممة محلياً

وعبّر عن سعادته بمشاهدته محطات تحلية مياه وصرف صحي مصممة محلياً تصلح لخدمة العزب والنجوع بمساحات قليلة وتكلفة مادية معقولة، وهو أمر كنا نعاني منه في وقت سابق.

وأكّد تسارع خطى الدولة لتشجيع ودعم الصناعة، مع حجم العمل الكبير في كل أنحاء الدولة، مشيراً إلى اعتماد الدفعة الأولى من الرخص الذهبية للمشروعات الجديدة بإجمالي 8 رخص في الاجتماع الأسبوعي السابق لمجلس الوزراء، وسيتم عرض موقف الرخص الذهبية بصورة أسبوعية بعد العرض على مجلس الوزراء، دعمًا من الدولة للصناعة المصرية.

وقال «مدبولي»، إنَّ الأزمة العالمية تعلمنا ضرورة الاعتماد بشكل شبه كامل على تلبية احتياجاتنا من التصنيع والصيانة وتجديد معدات الدولة.