تنفيذ 3164 حكما قضائيا وضبط 19 قضية مخدرات خلال حملة أمنية في القليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (19) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة 22 متهم لعدد 11منهم معلومات جنائية.

تنفيذ (3164) حكم قضائى متنوع.

ضبط (10) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.