حبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة ببورسعيد 

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، متهم بالاتجار في المخدرات، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قدي، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل الروساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

ضبط شخص بحوزته مخدرات

وقضت بمعاقبة المتهم «محمد ع م م ا» في القضية رقم 2444 لسنة 2022، والمقيدة برقم 1095 لسنة 2022 كلي بورسعيد، لقيامه ببيع الحشيش على دراجة بخارية غير مرخصة، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وتبين للمحكمة أن المتهم تم ضبطه في 30 أغسطس الماضي، بدائرة قسم الجنوب أول ببورسعيد، وبحوزته جوهرا مخدرا للحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

دراجة نارية بدون رخصة وحيازة مخدرات

وأدلى نقيب شرطة خالد فاروق كامل بشهادته في الواقعة، موضحا أنه باستيقافه للمتهم تبين قيادته لدراجة نارية بدون رخصتي القيادة والتسيير، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد 2 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتفي محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المادة المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتفين والدراجة النارية لترويج المخدرات، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.