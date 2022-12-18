بدء حجز شقق مشروع عواصم المحافظات.. 176 وحدة سكنية في كفر الشيخ

طرح صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، اليوم، عن طريق موقع بنك الإسكان والتعمير، كراسة شروط حجز وحدات سكنية بمشروع «داره»، على أن ينتهي التقديم في 12 يناير المقبل.

مشروع تطوير عواصم المحافظات

وكشفت كراسة شروط حجز شقق مشروع عواصم المحافظات والتي جرى طرحها اليوم في 9 محافظات، بينها كفر الشيخ، عن تخصيص عمارتين في مشروع «داره» بجوار جامعة كفر الشيخ، تضم 176 شقة، بمساحات 116 و109 أمتار.

أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات في كفر الشيخ

وتراوحت أسعار الشقق في مشروع «داره» بعواصم المحافظات بمدينة كفر الشيخ بين مليون و521 ألف جنيه، ومليون و429 ألف جنيه، يسدد المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية مبلغ 75 ألف جنيه جدية حجز، ويستكمل بعدها إجراءات سداد المتبقي، ويجري تقسيط مبلغ 50% على أقساط ربع سنوية.

بدائل تقسيط ثمن شقة سكنية مشروع «داره» بكفر الشيخ

وحدد بنك الإسكان والتعمير 3 بدائل لتقسيط 50% من قيمة الوحدات السكنية بمشروع «داره»، وهي قسط ربع سنوي على مدار 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، بالإضافة إلى المصاريف الأخرى، وسداد نسبة 50% من قيمة الوحدة السكنية.

وديعة الصيانة في مشروع شقق عواصم المحافظات

وبحسب كراسة شروط شقق عواصم المحافظات، فإن أسعار الوحدات تكون وفقا للجداول المرفقة بكراسة الشروط شاملة نسب التميز، مع سداد قيمة وديعة الصيانة المقررة 8% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند استلام الوحدة، على أن توضع منها نسبة 7% وديعة بنكية تدر عائدا لاستخدامه لأعمال الصيانة، على أن يتم الصرف من النسبة المتبقية والمقدرة بنسبة 1% لأعمال الصيانة عن العام الأول لحين تحقيق عائد للوديعة، حيث يتم استخدامه في العام التالي، ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

سداد مصاريف المرافق

وأوضحت كراسة الشروط أنه يتم سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية «عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه - تليفون» متى قام الصندوق بتوصيلها للوحدة، ويُسدد مبلغ جدية الحجز، بالإضافة إلى مصروفات التسجيل وتكون على دفعة واحدة وغير مجزأة عند التقدم للحجز.

وأعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن بدء الحجز بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره»، وذلك بالطرح الأول، اليوم الأحد، وهو ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف خلق مجتمع مصري أفضل، وتوفير مستوى معيشة لائق لكافة المواطنين.