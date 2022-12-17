9 حالات تلغي تخصيص شقق مشروع تطوير عواصم المحافظات «داره».. تجنبها

أعلنت وزارة الإسكان بداية المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» والذي سيطبق بداية في 9 محافظات هي المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس ودمياط وكفر الشيخ بإجمالي 1284 وحدة سكنية موزعة بينها، يمكن للمواطنين الحصول عليها عبر الشراء وفقا للشروط التي أعلنها صندوق التنمية الحضرية.

كما يمكن للصندوق أيضا أن يلغي تخصيص الوحدة السكنية المخصصة بشقق مشروع تطوير العواصم داره في أكثر من حالة.

حالات إلغاء تخصيص شقق داره

وينشر «الوطن» الحالات التي يتم خلالها إلغاء تخصيص الوحدة السكنية من قبل صندوق التنمية الحضرية بمشروع تطوير عواصم المحافظات «داره»:

- عند طلب المخصص له الوحدة السكنية ذلك

- عدم استكمال مصروفات جدية التعاقد 15% والمحددة بـ75 ألف جنيه.

- اكتشاف مخالفات لشروط التعاقد.

- عدم سداد كامل المصروفات وفقا لخريطة تسديد المصروفات السنوية.

التنازل عن الوحدة السكنية يلغى التخصيص

- التناول أو التصرف بالوحدة السكنية دون الحصول لى موافقة كتابية من صندوق التنمية الحضرية.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة سواء سكنية أو إدارية دون الحصول على موافقة كتابية من صندوق التنمية الحضارية بذلك وسداد المصروفات المقررة، مع عدم تأثير ذلك على الصحة العامة.

التأخير بالسداد يلغي التخصيص

- عدم إتمام إجراءات التعاقد واستلام الوحدة خلال شهرين 60 يوما من تاريخ انتهاء فترة سداد الدفعات الربع سنوية.

- عند التأخير شهرين 60 يوما عن سداد قيمة القسط المستحق أو أي مبلغ واجب سداده بالمصروفات.

- عند تكرار التأخير في سداد قيمة أي قسط من الأقساط المستحقة على الوحدة.