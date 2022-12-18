حريق يقود الأمن لضبط عصابة تجارة مخدرات وسلاح في القليوبية

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وإتهام مالكها لكلٍ من (طليق شقيقته وشقيقيه، مقيمين بدائرة القسم) بإضرام النيران بالشقة على آثر وجود خلافات عائلية بينهم.

الإتجار بالمواد المخدرة

بالفحص تبين قيام المتهمين المذكورين بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (زوج شقيقتهم، مقيم بدائرة القسم ) كما تبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم عدا الأول وبتفتيش محل إقامتهم عثر على (بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالى – عدد 3 هواتف محمولة) .بمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول "هارب" على إثر الخلافات المُشار اليها وكذا إشتراكهم معه فى الإتجار بالمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم وحيازة الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .