كبير الأثريين بـ«السياحة» يكشف تفاصيل تعامد الشمس على معبدي الكرنك وحتشبسوت

تفصلنا أيام قليلة عن تعامد الشمس على معبد الكرنك في الأقصر، ومعبد سوبك في الفيوم ومعبد حتشبسوت في البر الغربي، يوم الأربعاء المقبل، 21 ديسمبر، ونشهد في ذلك اليوم جمال ورونق الحضارة المصرية القديمة، وعبقرية المصري القديم وإعجازه في علم الفلك.

حدث مهم جدًا شهدته مصر يتمثل في تعامد الشمس على 3 معابد كبرى منها معبد الكرنك، الذي يعد واحدًا من أكبر وأهم المعابد المصرية القديمة في صالة الأعمدة، لافتاً إلى أن التعامد يستمر لمدة من 10 إلى 12 دقيقة تخترقها الشمس وتدخل إلى صالة الأعمدة، وفقًا لما قاله الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار في حديثة لـ«الوطن».

الشمس والنيل محور حياه المصري القديم

وأضاف «شاكر»، أنّ الشمس أيضا تتعامد على معبد سوبك في الفيوم وتدخل إلى قدس الأقداس الذي يعد أهم الأماكن داخل المعبد، مشيراً إلى أنّ توقيت التعامد غاية في الدقة، لأنه يعد بداية فصل الشتاء، وهذا دليل على إعجاز المصري القديم في علم الفلك، فدراسته لعلم الفلك جعله يحسن اختيار بناء المعابد لتدخلها الشمس والنيل.

حفلات شعبية وإقبال السياح لرؤية التعامد

وتابع بأنه سيتم الاحتفال بهذا الحدث الفريد، من خلال حفلات شعبية تقام عند المعابد، وإقبال السياح الأجانب لمشاهدة، وحضور التعامد على المعابد الثلاثة، ويلقي المعهد الفلكي الجيوفيزيقي محاضرة حول التعامد وعبقرية المصري في علم الفلك.