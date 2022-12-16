غرفة السياحة: 180 ألف مصري أدوا مناسك العمرة منذ أكتوبر الماضي حتى الآن

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن عدد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة أكتوبر الماضى وحتى الآن بلغت نحو 180 ألف معتمر، لافتا إلى أن تلك الأعداد سترتفع بشكل كبير خلال الشهر المقبل وذلك بسبب إجازات منتصف العام والتي يقبل المواطنون المصريون بكثرة على السفر لأداء مناسك العمرة خلالها كونها فترة إجازات.

3 آلاف مواطن مصري يسافر يوميا لأداء العمرة

وأضاف لـ«الوطن» أن عدد المسافرين للعمرة يوميا بداية من النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري يبلغ نحو 3 آلاف معتمر، لافتا إلى أن تلك الأعداد تعتبر جيدة إذا ما قورنت بأن الشهر الجاري لا يشهد أي إجازات طويلة، فضلا عن أنه ليس من أشهر ذروة العمرة (رجب وشعبان ورمضان).

وأوضح وحيد أن أسعار برامج العمرة خلال الشهر الجاري بالنسبة للبرامج فئة الـ 5 نجوم والتي يبلغ مدتها 10 أيام خلال الشهر الجاري تبدأ من 55 ألف جنيه، أما أسعار برامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها نحو 15 يوما خلال ديسمبر2022 فتتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن تلك الأسعار ستشهد ارتفاعا بداية من شهر يناير المقبل.

مناقشات حول الخطة التشغيلية لموسم عمرة رجب وشعبان ورمضان

وكشف وحيد، عن أن مسؤولي وزارة السياحة والآثار عقدوا اجتماعات مع عدد من شركات السياحة خلال الأسبوع الماضى وذلك لمناقشة الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، لافتا إلى أن غالبية المناقشات تدور حول استمرار آلية العمل الحالية حتى نهاية شهر رجب المقبل، والتى تسمح لشركات السياحة بتنظيم تأشيرات العمرة التى تريدها دون حد أقصى، على أن يتم تحديد كوتة عددية للتأشيرات الممنوحة لكل شركة سياحة خلال شهرى شعبان ورمضان.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أن كل المناقشات التي تتم حاليا بين شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار تهدف لإنجاح موسم العمرة الحالي وتيسير أداء المعتمرين للمناسك، فضلا عن القضاء على ظاهرة تداول تأشيرات العمرة بين شركات السياحة المنظمة للبرامج.