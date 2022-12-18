علي الهلباوي وإيهاب يونس ضيفا «كايرو ستيبس» بالأوبرا 22 و23 ديسمبر

يقدم الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس، بقيادة مؤسسة الموسيقار باسم درويش، حفلين متتاليين يستضيف خلالهما المنشد علي الهلباوي، والشيخ إيهاب يونس، في الثامنة مساء الخميس والجمعة 22، و23 ديسمبر على المسرح الكبير.

يقول باسم درويش، عضو فرقة كايرو ستيبس، إنّ البرنامج يضم مجموعة من الأعمال الخاصة بالفريق والتي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها مقدمة، ألف، بكرة، كافيه جروبي، صعيدي، سلطان، مرسال، أرابيسك، خليچي ستيبس، دهب، أوليه كايرو، يا مالك القدر، يا مالك الملك، انفراج، لاسوا بوكا، عنبر وسيوة.

وأضاف أنّ الفريق يضم عددًا من العازفين المصريين والألمان المهرة، وهم رامي عطا الله بيانو)، إيفيلين هوبر (هارب)، ماكس كلاس (بركشن)، ستيفن إميج (درامز - موسيقى إلكترونية)، راجيد ويليام (ناي)، فولفجانج ويتمان (غناء - ساكسفون)، ستيفان هيرجينرودر (باص)، خالد أبو الدهب (فنون بصرية)، راجي كمال (قانون)، وائل السيد (أكورديون)، هاني الصواف - عبد العظيم برهومة (إيقاع)، جان بشري (تشيللو)، عماد عزمي - نهاد جمال - شادي عبدالسلام - شيرين عزمي (فيولينة) - محمود زكريا (فيولا)، سعيد الحسيني (مزمار).

معلومات عن فرقة كايروستيبس

يشار إلى أنّ كايرو ستيبس فريق جاز صوفي عالمي، تأسس عام 2002، وحقق شهرة واسعة نتيجة اعتماده على مزج أساليب موسيقية متنوعة إضافة إلى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية؛ لتنتج تأثيرات روحانية مميزة، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.