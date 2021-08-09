بشكل مفاجئ.. جمهور إسكندرية يحتفل بعيد ميلاد علي الهلباوي في الأوبرا

احتفل جمهور الإسكندرية بعيد ميلاد المغني على الهلباوي، وذلك خلال تواجده في حفل غنائي بدار أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش، حيث فوجئ الفنان بمعرفة جمهوره لعيد ميلاده وغنائهم أغنية «عيد ميلاد سعيد» برفقة فرقته الذين عزفوا للجمهور اللحن الخاص بها، وسط فرحة عارمة من الفنان الذي أكمل عامه الـ 44، مساء الأحد، والذي تزامن مع حفلته بالإسكندرية.

احتفالات جمهور أوبرا الإسكندرية بعيد ميلاد على الهلباوي

ورصدت «الوطن»، لحظة احتفال جمهور الإسكندرية بعيد ميلاد الفنان علي الهلباوي، الذي عبر عن سعادته بتواجده في الإسكندرية كونها المدينة التي شهدت بدايته عبر مركز الجيزويت الثقافي، مؤكداً على حبه لجمهور الإسكندرية وحب والده أيضاً لتلك المدينة، مقدماً الشكر للجمهور من أجل قيامهم بتلك التهنئة.

أغاني علي الهلباوي

وقدم على الهلباوي حفلا فنيا مميزا في دار أوبرا الإسكندرية، وسط حضور كبير، حيث كان المسرح تحت شعار كامل العدد وفقاً للأعداد المتاحة من خلال التماشي مع خطة الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقدم «الهلباوي» العديد من أغانيه المميزة، مثل «ليلي طال ومرسال لحبيبتي» والتي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور الذي أتاح لهم فرصة المشاركة معه في الغناء في عدد كبير من الأغاني خلال ليلة الحفل.

من هو علي الهلباوي؟

جدير بالذكر أن علي الهلباوي، هو منشد ومبتهل ولد فى 8 أغسطس عام 1977 بمحافظة القليوبية، وهو عضو بمجلس إدارة نقابة الإنشاد الدينى وابن المنشد دينى محمد الهلباوي، وأبرز أغنياته التي اشتهر بها «مرسال لحبيبتي وقل للمليحة»، فضلا عن مشاركته في فيلم «ميكرفون».