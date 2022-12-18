«أزهر الشرقية» يعلن أسماء الفائزين في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية

أعلن الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، انتهاء فعاليات مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الإعدادية، والتي عقدت بمقر ديوان عام المنطقة على مدار يومين متتاليين بواقع يوم للبنين وآخر للفتيات، تحت إشراف إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.

أسماء الفائزين

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية، أن نتائج المسابقة أسفرت عن التالي:

أولا: البنين

إبراهيم أنور علي، معهد العارين، المركز الأول، وعلي أيمن علي، معهد إكوة، المركز الثاني، وعمر محمد صابر، معهد عمر بن عبد العزيز، المركز الثالث.

ثانيا: الفتيات

ندى محمد عاطف، معهد العصايد، المركز الأول، إيمان خالد محمد، معهد منشأة رضوان، المركز الثاني، أروى أحمد نظمي، معهد العصايد، المركز الثالث.

وقدم رئيس أزهر الشرقية التهنئة للطلاب، مناشداً إياهم بالمحافظة على التفوق في المراحل المقبلة.

اكتشاف الموهوبين

وأضاف الدكتور عبدالله حسين، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أن التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب جاءت بعد الانتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية كافة، وتم الاستعانة بأفضل الموجهين لكافة التخصصات، للإشراف على وضع الأسئلة وتصحيح الإجابات، مؤكدًا أن الهدف الرئيس من المسابقات اكتشاف الموهوبين من الطلاب لتنمية وصقل مهاراتهم العلمية، فضلاً عن تشجيع التلاميذ على التفوق الدراسي الذي يعد قاطرة التنمية البشرية.

وفي السياق ذاته، قال علاء المحمدي، مدير إدارة رعاية الطلاب، إنه سيتم تصعيد الطلاب الفائزين للمنافسة على التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، ونأمل في تحقيق أفضل النتائج لتكون منطقة الشرقية الأزهرية في الصدارة.

يشار أن منطقة الشرقية الأزهرية تعقد مسابقات أوائل الطلاب كل عام لجميع لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية بقسميها الأدبي والعلمي، للوقوف على المستوى الفعلي للطلاب والكشف المبكر عن الموهوبين منهم.