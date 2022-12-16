جدول امتحانات الأزهر 2023 لجميع المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الأزهر 2023 لجميع المراحل ابتدائي، وإعدادي، وثانوي "أدبي وعلمي"، والتي تنطلق بدءًا من نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر يناير المُقبل، وذلك بعدما اعتمدها الشيخ أيمن محمد عبد الغني رئيس القطاع.

وفي هذا الصدد، تنشر "الوطن" جدول امتحانات الأزهر 2023 لجميع المراحل ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في كل مكان.

جدول امتحانات الأزهر الشريف 2022 للصفين الرابع والخامس

وبحسب بوابة الأزهر الشريف، فإنّ جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي «أزهر» 2022 للترم الأول، التي تنطلق من 24 حتى 29 ديسمبر الجاري، حيث جاء كالتالي:

السبت 24/12/2022: امتحان مادتي القرآن الكريم، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

السبت 25/12/2022: امتحان مادتي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية.

الاثنين 26/12/ 2022: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

الثلاثاء 27/12/2022: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 28/12/2022: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 29/12/2022: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

جدول امتحانات الأزهر 2022 للصف السادس الابتدائي

ووفقًا لجدول امتحانات الأزهر 2022 للصف السادس الابتدائي، فإنّها تنطلق بدءًا من السبت 14 حتى الخميس 19 يناير المُقبل وفقًا للجدول التالي:

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة القرآن الكريم.

الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادتي التربية الإسلامية، والعلوم.

الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية، والخط، والإملاء.

الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات والتربية الفنية.

الأربعاء 18 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

الخميس 19 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

جدول امتحانات الأزهر 2023 للصفين الأول والثاني الإعدادي

وتنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي أزهر 2023 للترم الأول، وأيضًا للصف الثاني الإعدادي، بحسب جداول امتحانات الأزهر الشريف كالتالي:

السبت 24/12/2022: امتحان مادتي الفقه، واللغة العربية «ورقة أولى النحو والصرف».

الأحد 25/12/2022: امتحان مادتي أصول الدين «ورقة أولى التفسير الحديث»، والعلوم.

الاثنين 26/12/2022: امتحان مادتي اللغة العربية «ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة»، والهندسة.

الثلاثاء 27/12/ 2022: امتحان مادتي أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 28/12/2022: امتحان مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده، والجبر.

الخميس 29/12/ 2022: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

جدول امتحانات الترم الأول الأزهر للصف الثالث الإعدادي 2023

السبت 14/1/2023: امتحان مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى النحو والصرف.

الأحد 15/1/2023: امتحان مادتي أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، والعلوم.

الاثنين 16/1/2023: امتحان مادتي اللغة العربية ورقة ثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة، والهندسة.

الثلاثاء 17/1/2023: أصول الدين ورقة ثانية التوحيد والسيرة، والدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 18/1/2023: حفظ القرآن الكريم وتجويده، والتربية الفنية، والحاسب الآلي.

الخميس 19/1/2023: امتحان مادتي الثقافة الإسلامية، والجبر.

السبت 21/1/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والمستوى الرفيع.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي الأزهري 2023

الأحد 1/1/2023: امتحان مواد الفقه لطلاب أدبي وعلمي، وعلم النفس للقسم الأدبي، والجبر وحساب المثلثات للقسم العلمي.

الإثنين 2/1/2023: امتحان مواد البلاغة «علمي وأدبي»، والمنطق «أدبي»، والهندسة «علمي».

الثلاثاء 3/1/2023: امتحان مادة القرآن الكريم والصرف لطلاب «أدبي وعلمي».

الأربعاء 4/1/ 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والإنشاء «أدبي وعلمي».

الخميس 5/1/2023: امتحان مواد الجغرافيا «أدبي»، والكيمياء «علمي»، والثقافة الإسلامية «أدبي وعلمي».

الأحد 8/1/2023: امتحان مادتي الأدب والنصوص والمطالعة، والتربية الفنية، «أدبي وعلمي».

الاثنين 9/1/2023: امتحان مادتي النحو، والتوحيد «أدبي وعلمي».

الثلاثاء 10/1/ 2023: امتحان مواد التفسير وعلومه «أدبي وعلمي»، والتاريخ «أدبي»، والفيزياء «علمي».

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مواد الحديث وعلومه «أدبي وعلمي»، واللغة الأجنبية الثانية «أدبي»، والأحياء «علمي».

جدول امتحانات الأزهر الشريف للصف الثاني الثانوي

الأحد 1/1/2023: امتحان مواد الفقه «علمي وأدبي»، والعروض والقافية «أدبي»، والجبر «علمي».

الاثنين 2/1/2023: امتحان مواد الحديث «أدبي وعلمي»، والتفاضل وحساب المثلثات «علمي»، والفلسفة «أدبي».

الثلاثاء 3/1/2023: امتحان مواد الصرف، والمواطنة، والإنشاء «علمي وأدبي».

الأربعاء 4/1/2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الفنية «أدبي وعلمي».

الخميس 5/1/2023: امتحان مواد القرآن الكريم «أدبي وعلمي»، والفيزياء «علمي»، والجغرافيا «أدبي».

الأحد 8/1/2023: امتحان مواد التفسير «أدبي وعلمي»، والكيمياء «علمي»، واللغة الأجنبية الثانية «أدبي».

الاثنين 9/1/ 2023: امتحان مادتي النحو، والتوحيد «أدبي وعلمي».

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان مواد الأدب والنصوص والمطالعة «أدبي وعلمي»، والأحياء «علمي»، والتاريخ «أدبي».

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مواد البلاغة «علمي وأدبي»، وتطبيقات الرياضيات «علمي»، والمنطق «أدبي».