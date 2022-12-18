وظائف جامعة سفنكس أسيوط.. اعرف التفاصيل والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة سفنكس بمحافظة أسيوط، حاجتها لشغل عدّة وظائف إدارية وأكاديمية، عبر رابط وظائف جامعة سفنكس أسيوط الإلكتروني وطرق التقديم والمعلومات والبيانات الواجب توافرها من قبل المتقدم لمختلف الكليات، وهي «طب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعي، والصحة العامة، والتمريض»، موضحة أنّ التقديم من خلال الموقع الإلكتروني فقط.

وظائف جامعة سفنكس 2022-2023

وعن البيانات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني لـ وظائف جامعة سفنكس أسيوط 2022-2023، أوضحت الجامعة أنّه يتعين على المتقدم رفع وكتابة البيانات المتعلقة بالاسم والتخصصات والخبرات السابقة في العمل والشهادات التي حصل عليها، ورفع المستندات الخاصة بها، ورفع الصور الشخصية الخاصة به، وكتابة بيانات التواصل الخاصة به من أرقام تليفونات وبريد إلكتروني، موضحة أنّ الوظائف متعددة بمختلف الكليات.

جامعة سفنكس 2022

يذكر أنّ جامعة سفنكس في أسيوط جامعة خاصة معتمدة، تسعى لتوفير مستوى غير عادي من التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع، حيث تأسست تماشيا مع المرسوم الجمهوري رقم 36 لسنة 2019 صادر عن رئيس جمهورية مصر العربية، لتقع في أسيوط الجديدة، وهي إحدى المجتمعات العمرانية الواعدة في صعيد مصر